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В НБУ не видят оснований для возмещения убытков Коломойскому по ПриватБанку

В Нацбанке не видят оснований для возмещения убытков бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому

Об этом на брифинге сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает "112 Украина".

Рожкова отметила, что согласно действующему законодательству, возмещение возможно лишь в случае, если истец в судебном порядке докажет факт причинения ему убытков.

"Учитывая результаты аудита, независимого аудита, учитывая результаты финансового расследования, проверки НБУ на сегодняшний день мы не видим оснований для такого возмещения, поскольку на момент признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, капитал банка был отрицательный. Государство потратило для того, чтобы этот банк мог работать дальше, +155,3 млрд гривен. То есть, на сегодня, - это средства налогоплательщиков, это фактически убытки, задействованные другой стороне, и наша задача сегодня - продолжать работать в судах всех инстанций, всех возможных юрисдикций и, чтобы вернуть государству и вернуть народу Украины причиненные убытки, убытки, возникшие в результате мошеннических операций по выводу средств из "ПриватБанка", - сказала Рожкова.

  • Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
  • Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
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