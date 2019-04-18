В ГПУ заявляют, что "список неприкасаемых" от посла США Йованович был, но устный

18 апреля, 2019, 12:38

В ГПУ заявили, что список "неприкасаемых лиц", объявленный послом США Мари Йованович Юрию Луценко, все же был

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По словам Сарган, со списком возникли "сложности перевода", так главное не буквализм, а суть.

Это полное видео интервью американскому телеканалу "The Hill". Перематывайте сразу на 8 минуту 55 секунду.

"У меня достаточно сложные персональные отношения и с госпожой послом. К сожалению, наши первые встречи (в должности Генпрокурора, - ред.) начались с того, что госпожа посол ОБЪЯВИЛА мне список людей, против которых неправильно вести уголовные преследования. Я сказал, что это недопустимо . Никто - ни Президент, при всем уважении к нему, ни Парламент, ни посол не сможет останавливать меня там, где закон предусматривает уголовное преследование... ", - процитировала она Луценко.

Ранее Луценко в интервью The Hill заявил , что Йованович дала ему список лиц, действия которых не следовало расследовать.

Позже Госдеп США опроверг это утверждение Луценко.

Напомним, что Луценко признал, что посол США Мари Йованович не передавала ему "список неприкасаемых" лиц, о чем он заявлял ранее.