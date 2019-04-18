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Йованович не передавала мне "список неприкасаемых", - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко не получал от посла США в Украине Мари Йованович списки лиц, "которых не надо трогать"

Об этом он рассказал в интервью изданию TheБабель.

Вроде, он сам назвал фамилии антикоррупционеров, против которых возбуждены уголовные производства, и записал их.

"Встреча была в ГПУ, за этим столом в январе 2017 года. Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Каська (бывший заместитель генпрокурора, которого подозревали в мошенничестве при приватизации жилья, - ред.). По ее словам, Касько был выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело (против него, - Ред.) дискредитировало антикоррупционеров", - рассказал Луценко.

Он добавил, что не может открывать и закрывать производства по своему желанию. Тогда он назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам.

"Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Говорите список неприкасаемых персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет я вас правильно понял; раньше такие списки писали в Администрации президента на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой (на улице И. Сикорского (бывшая Танковая) в Киеве находится посольство США в Украине, - ред.), - рассказал Луценко.

Ранее Луценко в интервью The Hill заявил , что Йованович дала ему список лиц, действия которых не следовало расследовать.

Позже Госдеп США опроверг это утверждение Луценко.

 

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