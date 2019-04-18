Трибуны делить поперек, - Аласания о переговорах по поводу дебатов Порошенко и Зеленского

18 апреля, 2019, 07:38

Об этом в Facebook рассказал глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания.

По словам Аласании, во встрече приняли участие: от штаба Порошенко - Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Алексей Семенов; от штаба Зеленского - Андрей Богдан, Сергей Шефир, Кирилл Тимошенко.

Глава НСТУ рассказал, что кандидатам удалось договориться, в частности, что дебаты начнутся в 19:00, однако им будут предшествовать концерты с 16:00, а также, что: трибуны будут делить поперек; символику партий не будут использовать; артисты от кандидатов будут выступать по очереди, а сцен будет две.

Аласания также изложил предварительный план стадиона с распределением сцен и фан-зон, уточнив, что он еще не утвержден.

"Да, глаза вас не обманывают: сцен будет две. Телесигнала будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две", - прокомментировал он.

В то же время, по словам главы НСТУ, штабам кандидатов не удалось договориться по три вопроса или по четыре; кто будет ведущим (ведущими), отдавать одну трансляцию всем каналам или каждый штаб ведет свою съемку.

Аласания добавил, что переговоры продолжат в телефонном режиме Семенов и Тимошенко.

В то же время, по его словам, "Общественное" к дебатам на стадионе не причастно и "содержательные дебаты должны состояться в студии НСТУ 19 апреля с 20:00 до 21:00".

Он также сообщил, что 18 апреля представители штабов соберутся на переговоры в ЦИК.