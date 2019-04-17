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Дебаты Зеленского и Порошенко: ЦИК может изменить время выступлений на Общественном

В четверг, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия на совещании рассмотрит вопрос об изменении времени проведения дебатов на Общественном с 20:00 на 21:00

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает "Укринформ".

"Сообщаем обоим уполномоченным представителям кандидатов в президенты то, что в 12:00 завтра (18 апреля - ред.) Центральная избирательная комиссия, учитывая письменные документы, которые мы ожидаем от кандидатов: от одного уже получили, а от другого в 10:00 часов ожидаем, проведет совещание для решения этого вопроса в соответствии с законом, Конституции и норм, которые были приняты непосредственно Центральной избирательной комиссией ", - сказала Слипачук.

Ранее сообщалось, что во время совещания 17 апреля уполномоченный представитель Порошенко в ЦИК Руслан Князевич обратился в ЦИК с ходатайством о переносе начала дебатов на Общественном с 20:00 на 21:00.

В то же время, уполномоченный представитель кандидата в президенты Владимира Зеленского Сергей Кальченко заявил, что оснований для изменения постановления ЦИК в части изменения времени проведения дебатов на Общественном нет.

Слипачук обратилась к нему с просьбой в письменном виде до 10:00 часов 18 апреля изложить свою позицию.

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