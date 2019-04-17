Дебаты Зеленского и Порошенко: ЦИК может изменить время выступлений на Общественном
Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает "Укринформ".
"Сообщаем обоим уполномоченным представителям кандидатов в президенты то, что в 12:00 завтра (18 апреля - ред.) Центральная избирательная комиссия, учитывая письменные документы, которые мы ожидаем от кандидатов: от одного уже получили, а от другого в 10:00 часов ожидаем, проведет совещание для решения этого вопроса в соответствии с законом, Конституции и норм, которые были приняты непосредственно Центральной избирательной комиссией ", - сказала Слипачук.
Ранее сообщалось, что во время совещания 17 апреля уполномоченный представитель Порошенко в ЦИК Руслан Князевич обратился в ЦИК с ходатайством о переносе начала дебатов на Общественном с 20:00 на 21:00.
В то же время, уполномоченный представитель кандидата в президенты Владимира Зеленского Сергей Кальченко заявил, что оснований для изменения постановления ЦИК в части изменения времени проведения дебатов на Общественном нет.
Слипачук обратилась к нему с просьбой в письменном виде до 10:00 часов 18 апреля изложить свою позицию.
- Напомним, из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко, который выдвигается на второй срок.
- Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести 15 апреля дискуссию в программе "Свобода слова" на ICTV.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на дебатах с Петром Порошенко 19 апреля на "Олимпийском" в 19:00 .
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