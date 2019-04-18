Штабы кандидатов ищут ведущих для дебатов на "Олимпийском"
18 апреля, 2019, 13:31
Формат предвыборных дебатов между двумя кандидатами до сих пор не утвержден, так же как и фамилии ведущих
Об этом сообщает УНИАН.
До сих пор неизвестно, кто будет ведущим. Организаторы рассматривают несколько вариантов, говорится в сообщении.
Отмечается, что это могут быть журналисты, которых утвердили ведущими дебатов на "Общественном", - Мирослава Барчук и Павел Казарин. Или же это будет двое ведущих из коммерческих каналов, которых предлагает каждый штаб.
Сейчас рассматривают участие ведущей ICTV Елены Фроляк и ведущего телеканала "Украина" Олега Панюты, говорится в сообщении.
Отмечается, что Елена Фроляк искренне удивилась и сказала, что никаких предложений от организаторов не получала. Так же неожиданностью эта информация стала для Олега Панюты.
- Напомним, 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский состоятся дебаты кандидатов в президенты Володимироа Зеленского и Петра Порошенко. На сайте debaty2019.org.ua сообщают, что распространение билетов на дебаты уже завершилось.
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