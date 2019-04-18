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Штабы кандидатов ищут ведущих для дебатов на "Олимпийском"

Формат предвыборных дебатов между двумя кандидатами до сих пор не утвержден, так же как и фамилии ведущих

Об этом сообщает УНИАН.

До сих пор неизвестно, кто будет ведущим. Организаторы рассматривают несколько вариантов, говорится в сообщении.

Отмечается, что это могут быть журналисты, которых утвердили ведущими дебатов на "Общественном", - Мирослава Барчук и Павел Казарин. Или же это будет двое ведущих из коммерческих каналов, которых предлагает каждый штаб.

Сейчас рассматривают участие ведущей ICTV Елены Фроляк и ведущего телеканала "Украина" Олега Панюты, говорится в сообщении.

Отмечается, что Елена Фроляк искренне удивилась и сказала, что никаких предложений от организаторов не получала. Так же неожиданностью эта информация стала для Олега Панюты.

 

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