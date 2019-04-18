Билеты на дебаты Зеленского и Порошенко закончились
18 апреля, 2019, 13:05
Распространение билетов на НСК Олимпийский, где в пятницу, 19 апреля, состоятся дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, завершилось
Об этом свидетельствует информация на сайте debaty2019.org.ua.
Распространение билетов по состоянию на 18 апреля прекращено.
Также на сайте есть программа перед дебатами от Зеленского:
16:00 - вход на стадион
17:00 - Начало программы перед "главным событием страны этой весной"
19.00 - Начало дебатов между кандидатами на пост президента Украины.
Скриншот debaty2019.org.ua.
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