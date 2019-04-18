Медведчук не против сотрудничать с Зеленским
18 апреля, 2019, 16:49
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что может сотрудничать с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским
Об этом сообщает 112 Украина.
"Если господин Зеленский станет президентом и будет пытаться или будет устанавливать мир и развивать экономику, я заявил, что если мы увидим реальные действия господина Зеленского в вопросах мира и становлении экономики, мы будем поддерживать такие действия господина Зеленского", - отметил Медведчук.
Также он добавил, что готов поддержать Зеленского, если "это будет соответствовать тому, что является программой нашей партии, предусматривает мирный план по урегулированию на Донбассе, а также другие вопросы изменения ситуации в нашей стране".
- Ранее кандидат на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что не готов к коалиции с экс- "регионалом" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с нынешним президентом Петром Порошенко.
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