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Медведчук не против сотрудничать с Зеленским

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что может сотрудничать с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским

Об этом сообщает 112 Украина.

"Если господин Зеленский станет президентом и будет пытаться или будет устанавливать мир и развивать экономику, я заявил, что если мы увидим реальные действия господина Зеленского в вопросах мира и становлении экономики, мы будем поддерживать такие действия господина Зеленского", - отметил Медведчук.

Также он добавил, что готов поддержать Зеленского, если "это будет соответствовать тому, что является программой нашей партии, предусматривает мирный план по урегулированию на Донбассе, а также другие вопросы изменения ситуации в нашей стране".

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