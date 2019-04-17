Зеленский заявил, что не готов к коалиции с Медведчуком и Порошенко
17 апреля, 2019, 23:13
Кандидат на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что не готов к коалиции с экс- "регионалом" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с нынешним президентом Петром Порошенко
Об этом Зеленский заявил в интервью РБК-Украина .
На вопрос, можно ли представить ситуацию, что после парламентских выборов в октябре этого года он создаст коалицию с Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".
Он также утверждает, что не намерен объединяться и с президентом Петром Порошенко.
- Ранее в Киевском международном институте социологии подтвердили достоверность данных социологического опроса , опубликованного в эфире телеканала "112 Украина". В соответствии с ним разрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским сократился до 38,1-61,9% соответственно.
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