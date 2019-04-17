Зеленский заявил, что не готов к коалиции с Медведчуком и Порошенко

17 апреля, 2019, 23:13

Об этом Зеленский заявил в интервью РБК-Украина .

На вопрос, можно ли представить ситуацию, что после парламентских выборов в октябре этого года он создаст коалицию с Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".

Он также утверждает, что не намерен объединяться и с президентом Петром Порошенко.