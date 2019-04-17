"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Днепра-1" и вышел в финал Кубка Украины

17 апреля, 2019, 20:28

Сегодня во втором полуфинальном матче Кубка Украины "Днепр-1" в родных стенах уступил "Шахтеру" на последних минутах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Днепр-Арене" хозяева почти весь матч сдерживали натиск "Шахтера", однако в конце поединка сыграла роль удачная замена Паулу Фонсеки. Дентиньо воспользовался пасом Манора Соломона и забил первый мяч. Точку на компенсированных минутах поставил Соломон, после удара которого мяч рикошетом от Маркуса Антонио залетел в сетку.

Кубок Украины

1/2 финала

17 апреля

"Днепр-1" - "Шахтер" 0: 2

Гол: Дентиньо, 86, Соломон, 90 + 4

В финале Кубка Украины 15 мая в Запорожье "Шахтер" сыграет с "Ингула", который сенсационно одолел "Зарю" в другом полуфинальном матче.

Финалисты турнира разыграют трофей и путевку в групповой раунд Лиги Европы. Если победителем станет клуб, который получит право выступить в Лиге чемпионов (таким может быть "Шахтер"), то в основную сетку второго еврокубка попадет бронзовый призер УПЛ, а в квалификации стартует пятая команда чемпионата Украины.