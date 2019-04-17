"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Днепра-1" и вышел в финал Кубка Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Днепр-Арене" хозяева почти весь матч сдерживали натиск "Шахтера", однако в конце поединка сыграла роль удачная замена Паулу Фонсеки. Дентиньо воспользовался пасом Манора Соломона и забил первый мяч. Точку на компенсированных минутах поставил Соломон, после удара которого мяч рикошетом от Маркуса Антонио залетел в сетку.
Кубок Украины
1/2 финала
17 апреля
"Днепр-1" - "Шахтер" 0: 2
Гол: Дентиньо, 86, Соломон, 90 + 4
В финале Кубка Украины 15 мая в Запорожье "Шахтер" сыграет с "Ингула", который сенсационно одолел "Зарю" в другом полуфинальном матче.
Финалисты турнира разыграют трофей и путевку в групповой раунд Лиги Европы. Если победителем станет клуб, который получит право выступить в Лиге чемпионов (таким может быть "Шахтер"), то в основную сетку второго еврокубка попадет бронзовый призер УПЛ, а в квалификации стартует пятая команда чемпионата Украины.
- Напомним, 7 апреля в четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо".
- В четвертьфинале Кубка Украины луганская "Заря" победила в гостях "Львов".
- В четвертьфинале Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно победил львовские "Карпаты".
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