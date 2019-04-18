Гройсман готов работать с президентом, которого изберут 21 апреля
18 апреля, 2019, 14:34
Законно избранный президент будет работать и с Верховной Радой, и с Кабмином, как и наоборот - эти органы будут работать с ним
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Интерфакс-Украина.
"21-го числа украинские граждане выберут того, кого сочтут необходимым, и это будет отвечать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", - заявил Гройсман журналистам в Мариуполе, отвечая на вопрос, готов ли он работать с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.
В то же время премьер отметил, что не стоит спешить и необходимо дождаться результатов выборов.
"Страна у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", - добавил Гройсман.
- Напомним, 18 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы, но не успеет распустить Верховную Раду до следующих (парламентских) выборов.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-