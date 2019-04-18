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Гройсман готов работать с президентом, которого изберут 21 апреля

Законно избранный президент будет работать и с Верховной Радой, и с Кабмином, как и наоборот - эти органы будут работать с ним

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Интерфакс-Украина.

"21-го числа украинские граждане выберут того, кого сочтут необходимым, и это будет отвечать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот", - заявил Гройсман журналистам в Мариуполе, отвечая на вопрос, готов ли он работать с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.

В то же время премьер отметил, что не стоит спешить и необходимо дождаться результатов выборов.

"Страна у нас одна, и все ветви власти должны работать на успех Украины", - добавил Гройсман.

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