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ЕС поддерживает Украину в деле Приватбанка

Европейский Союз поддерживает Украину в деле Приватбанка

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕС.

В обнародованном ранее посольством США и ЕБРР заявлении, которое поддержал Евросоюз, говорилось, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка и стабильности финансовой системы.

Международные партнеры заявляют, что продолжают поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины и будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере.

Европейский союз отдельно подчеркивает, что судебное разбирательство по делу должно в полной мере использовать выводы частного агентства Kroll, которое по заказу НБУ проводило аудит 10-летней работы Приватбанка.

  • Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
  • Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
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