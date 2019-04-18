ЕС поддерживает Украину в деле Приватбанка

18 апреля, 2019, 20:50

Европейский Союз поддерживает Украину в деле Приватбанка

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕС.

В обнародованном ранее посольством США и ЕБРР заявлении, которое поддержал Евросоюз, говорилось, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка и стабильности финансовой системы.

Международные партнеры заявляют, что продолжают поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины и будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере.

Европейский союз отдельно подчеркивает, что судебное разбирательство по делу должно в полной мере использовать выводы частного агентства Kroll, которое по заказу НБУ проводило аудит 10-летней работы Приватбанка.