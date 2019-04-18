Дебаты на "Олимпийском": Общественное согласилось режиссировать
Об этом Общественное написал в Facebook.
Отмечается, что с такой просьбой к вещателю обратились штабы кандидатов в президенты, и команда Общественного согласилась оказать необходимую помощь.
"Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу Общественного, чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире. Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, - очень важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами. Общественный вещатель является медиа-компанией, не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещения", - рассказали в НСТУ.
Сейчас штабы не определились по поводу ведущего мероприятий на стадионе, а также не договорились о техническом обеспечении трансляции и, соответственно, компании, которая раздаст сигнал всем желающим СМИ.
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