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Дебаты на "Олимпийском": Общественное согласилось режиссировать


фото: times.cv.ua
Общественный вещатель будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира дебатов кандидатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля

Об этом Общественное написал в Facebook.

Отмечается, что с такой просьбой к вещателю обратились штабы кандидатов в президенты, и команда Общественного согласилась оказать необходимую помощь.

"Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу Общественного, чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире. Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, - очень важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами. Общественный вещатель является медиа-компанией, не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещения", - рассказали в НСТУ.

Сейчас штабы не определились по поводу ведущего мероприятий на стадионе, а также не договорились о техническом обеспечении трансляции и, соответственно, компании, которая раздаст сигнал всем желающим СМИ.

 

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