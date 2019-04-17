В Тернополе значительно возрастает заболеваемость корью

17 апреля, 2019, 13:23

В Тернополе в течение 15-ти дней апреля наблюдается значительный рост заболеваемости корью

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

За три месяца 2019 зарегистрировано 516 заболеваний корью среди жителей города, говорится в сообщении.



Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 189,4 случая на 100 тыс. Населения.

По данным пресс-службы, значительный рост заболеваемости наблюдается в течение 15 дней апреля, в частности, в городе зарегистрировано 227 случаев заболеваний корью. Большинство из них - это дети.

В горсовете отмечают, что в соответствии с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете от 28 января 2019 года, в школах и садиках Тернополя действует запрет посещения детей, не имеющих ни одной прививки от кори, а также ограничено проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий в городе при участии детей и молодежи.