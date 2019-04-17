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Украинский футболист получил вид на жительство в Беларуси


фото: dynamo-brest.by
Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок получил вид на жительство и больше не считается легионером в чемпионате Беларуси

Об этом сообщает официальный сайт брестского "Динамо" .

26-летний хавбек благодаря трем годам проживания и работе на территории Беларуси получил вид на жительство.

Согласно регламенту белорусского чемпионата, на поле одновременно могут находиться до пяти иностранцев.

В составе белорусского клуба выступают еще два украинца - Артем Милевский и Алексей Хобленко.

В Украине Нойок выступал за "Шахтер", "Металлист" и донецкий "Металлург".

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