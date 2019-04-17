Украинский футболист получил вид на жительство в Беларуси

17 апреля, 2019, 15:25

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок получил вид на жительство и больше не считается легионером в чемпионате Беларуси

Об этом сообщает официальный сайт брестского "Динамо" .

26-летний хавбек благодаря трем годам проживания и работе на территории Беларуси получил вид на жительство.

Согласно регламенту белорусского чемпионата, на поле одновременно могут находиться до пяти иностранцев.

В составе белорусского клуба выступают еще два украинца - Артем Милевский и Алексей Хобленко.

В Украине Нойок выступал за "Шахтер", "Металлист" и донецкий "Металлург".