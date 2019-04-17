Украинский футболист получил вид на жительство в Беларуси
17 апреля, 2019, 15:25
Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок получил вид на жительство и больше не считается легионером в чемпионате Беларуси
Об этом сообщает официальный сайт брестского "Динамо" .
26-летний хавбек благодаря трем годам проживания и работе на территории Беларуси получил вид на жительство.
Согласно регламенту белорусского чемпионата, на поле одновременно могут находиться до пяти иностранцев.
В составе белорусского клуба выступают еще два украинца - Артем Милевский и Алексей Хобленко.
В Украине Нойок выступал за "Шахтер", "Металлист" и донецкий "Металлург".
- В столице Украины откроют бар "Миля Beer Shop", названный в честь экс-форварда киевского "Динамо" Артема Милевского.
- Из-за конфликта с Белорусской футбольной федерацией Брестское "Динамо", за которое выступает Артем Милевский, хочет выступать в чемпионате Украины .
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