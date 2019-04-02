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Белорусский клуб Милевского хочет играть в чемпионате Украины


фото: pressball.by
Из-за конфликта с Белорусской футбольной федерацией брестское "Динамо", за которое выступает Артем Милевский, хочет выступать в чемпионате Украины

Об этом заявил владелец брестского "Динамо" Александр Зайцев, сообщает "Прессбол".

"Динамо" отказывается по требованию Белорусской федерации футбола платить "Неману" за полузащитника Павла Савицкого $ 265 тыс. и угрожает заявиться в чемпионат другой страны.

"Мы прорабатывали вариант с переходом в другой чемпионат. Речь не только о Польше. Я трижды встречался с руководством Федерации футбола Украины, несколько раз были и в Польше. Эти варианты, безусловно, сложные. У нас не совпадают календари. Кроме того, это большие страны, со своими пасьянсами. Приход нового сильного коллектива нарушает некий баланс", - сказал Зайцев.

По словам владельца брестского "Динамо", дальше продвинулись переговоры о переходе в чемпионат Литвы.

"У нас была определенна пяереписка с тамошней федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственно сложный вопрос - как исключение ввести команду сразу в высшую лигу", - рассказал Зайцев.

  • Напомним, 12 января стало известно, что украинский футболист Артем Милевский вернулся в брестское "Динамо".
  • 31 марта Артем Милевский отметился голевой передачей в матче 1-го тура чемпионата Беларуси.

 

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