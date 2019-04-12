В Киеве откроют пивбар в честь скандального экс-игрока "Динамо"

12 апреля, 2019, 15:25

В столице Украины откроют бар "Миля Beer Shop", названный в честь экс-форварда киевского "Динамо" Артема Милевского

Об этом сообщает агент футболиста Александр Панков в Instagram.

Агент Артема Милевского анонсировал открытие в Киеве общего с экс-нападающим сборной Украины проекта. Речь идет о тематическом заведении с элементами футбольной истории о карьере нападающего, который получит название "Миля Beer Shop". Помимо приобретения пива и закусок, там можно будет сфотографироваться с рисунками с изображением футболиста, получить от него памятные подарки и посмотреть футбол. Открытие запланировано на 15 апреля по адресу г.Киев, ул. Григоренко, 15.

Сейчас Артем Милевский защищает цвета белорусского "Динамо".

Футболист известен своей внефутбольной жизнью, посещением ночных заведений и нарушением режима.