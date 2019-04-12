В Киеве откроют пивбар в честь скандального экс-игрока "Динамо"
Об этом сообщает агент футболиста Александр Панков в Instagram.
Агент Артема Милевского анонсировал открытие в Киеве общего с экс-нападающим сборной Украины проекта. Речь идет о тематическом заведении с элементами футбольной истории о карьере нападающего, который получит название "Миля Beer Shop". Помимо приобретения пива и закусок, там можно будет сфотографироваться с рисунками с изображением футболиста, получить от него памятные подарки и посмотреть футбол. Открытие запланировано на 15 апреля по адресу г.Киев, ул. Григоренко, 15.
Сейчас Артем Милевский защищает цвета белорусского "Динамо".
Футболист известен своей внефутбольной жизнью, посещением ночных заведений и нарушением режима.
Уважаемые друзья хочу сказать всем ДОБРОЕ УТРО Пришло время рассказать о новом проекте которые мы запускаем вместе с Артём Милевский в самые ближайшие дни МИЛЯ «Beer Shop» это тематическое заведение с элементами футбольной истории о карьере Артёма от самых ранних этапов, в сегодняшнего дня Вы спросите что будет продаваться в магазине? Я отвечу Лучшее украинское пиво Самое свежее, и самое вкусное Также будет очень крутой ассортимент «снеков», рыба, мясо, колбаски, орешки и закуски под пенный напиток В нашем «Beer Shop» можно будет также посидеть, сфотографироваться с красивыми рисунками, отдохнуть, Получить памятные подарки от Мили, и самое главное посмотреть футбол Мы будем всегда на большом экране транслировать ФК «Динамо» Брест, и конечно же ФК «Динамо» Киев Лига Чемпионов, Лига Европы, сборная Украины всегда будут в прямом эфире в течении ближайшей дней, я буду Вас Информ овать в открытии, и акциях которые мы будем проводит
- Из-за конфликта с Белорусской футбольной федерацией Брестское "Динамо", за которое выступает Артем Милевский, хочет выступать в чемпионате Украины.
- Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отличился голевой передачей в матче 1-го тура чемпионата Беларуси.
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