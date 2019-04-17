Ученые создали вертолет, который самостоятельно ищет пропавших людей

17 апреля, 2019, 12:08

Инженеры швейцарской авиационно-спасательной организации Rega создали беспилотный вертолет, способный самостоятельно находить пропавших людей

Об этом пишет New Atlas.

Аппарат оснащен множеством встроенных датчиков, в том числе камерой дневного света, тепловизором, инфракрасной камерой и датчиком для слежения за телефоном. Это позволяет Rega сканировать большую площадь и искать людей, потерявшихся в густом лесу или в горах.

Алгоритмы беспилотника в реальном времени анализируют данные с датчиков и определяют районы, в которых могут находиться люди. Например, беспилотник может заметить движение и сообщить об этом оператору.

Дрон оснащен тремя лопастями диаметром чуть более 2 м и способен летать на высоте до 80-100 м. Испытания беспилотника проходят уже два года, а самостоятельные вылеты аппарат начнет осуществлять через год - в 2020 году.