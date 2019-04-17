Убийства украинских разведчиков организовал генерал ФСБ Минаев, - Грицак
Об этом председатель СБУ Василий Грицак заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Российскими диверсионными группами в Украине командовал Башир Куштов - гражданин РФ", - заявил он.
Однако, по словам Грицака, координатором организации взрывов был помощник начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России некий "Рустам".
Глава СБУ подчеркнул, что "Рустам" лично приезжал на оккупированную часть Донбасса. Он командовал диверсантами так называемого "министерства госбезопасности" так называемого "ДНР".
"Но настоящим организатором этих убийств является генерал-лейтенант ФСБ РФ, начальник департамента контрразведывательной деятельности Дмитрий Минаев", - отметил Грицак.
Речь идет об убийствах контрразведчика СБУ Александра Хараберюша, офицера ГУР Минобороны Максима Шаповала и покушение на убийство офицера ГУР Кирилла Буданова.
- Напомним, 16 июня 2017 погиб в результате теракта генерал, военный разведчик Максим Шаповал.
- 4 апреля 2019 в 02:00 на стоянке возле супермаркета по адресу: улица Вильямса, 6А взорвали автомобиль "Шевроле Авео".
- В СМИ сообщили, что авто принадлежит офицеру украинских спецслужб, который принимал активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.
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