Убийства украинских разведчиков организовал генерал ФСБ Минаев, - Грицак

17 апреля, 2019, 14:39

Координатором убийства украинских офицеров разведки является начальник департамента ФСБ России генерал Дмитрий Минаев

Об этом председатель СБУ Василий Грицак заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Российскими диверсионными группами в Украине командовал Башир Куштов - гражданин РФ", - заявил он.

Однако, по словам Грицака, координатором организации взрывов был помощник начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России некий "Рустам".

Глава СБУ подчеркнул, что "Рустам" лично приезжал на оккупированную часть Донбасса. Он командовал диверсантами так называемого "министерства госбезопасности" так называемого "ДНР".