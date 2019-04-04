Машина, которую взорвали, принадлежала офицеру украинских спецслужб, - СМИ
Об этом написал журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.
"Диверсант сделал попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан. Украинский офицер не пострадал", - написал он.
Бутусов написал, что диверсант находится под надежной охраной. По предварительным данным, это - гражданин одной из стран Средней Азии.
"Ведется следствие. Очевидно, что враг вел наблюдение за машиной, скорее всего, действовал в составе группы. Это не первый случай подрыва автомашины в Киеве, совершенного неизвестными диверсантами. Но впервые удалось захватить того, кто закладывал мину", - добавил журналист.
Напомним, что 4 апреля полиция Киева сообщила о взрыве автомобиля в Голосеевском районе, пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.
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