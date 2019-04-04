В Киеве взорвался автомобиль, есть пострадавший

4 апреля, 2019, 09:27

Полиция Киева сообщает о взрыве автомобиля в Голосеевском районе, пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Около 2 часов ночи в Голосеевское райуправление милиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. На вызов выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи.

На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденный автомобиль "Шевроле Эванда", принадлежащий местной жительнице.

В полиции сообщили об открытии уголовного производства по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Следственные действия продолжаются.