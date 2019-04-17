Uber запускает в Киеве новый сервис Shuttle, который будет работать как "маршрутка"
Об этом сообщили в пресс-службе Uber, передает " Интерфакс-Украина ".
Как отметили в Uber пользователи пилотного проекта смогут забронировать через приложение Uber место в микроавтобусе, который будет курсировать по одному из заранее определенных направлений.
В компании отметили, что основная цель пилотного проекта - использование технологии Uber для предложения украинским пользователям еще одного альтернативного способа передвижения по городу.
"Этот пилотный проект является частью стратегии Uber по расширению возможностей мобильности, доступных на платформе", - подчеркивают в Uber.
В компании отметили, что Украина - очень важная для Uber, и компания будет продолжать инвестировать в страну, продвигая на украинском рынке новые продукты.
- Команда Uber в Украине в своем блоге обратился к киевлянам с просьбой рассказать, какие маршруты, по их мнению, могут стать самыми популярными в городе.
- Напомним, Uber Shuttle - третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине за последние полгода.
- Недавно Uber запустил в Киеве сервис электрокаров UberGREEN .
- А перед тем после сервис доставки еды Uber Eats.
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