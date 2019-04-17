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Uber запускает в Киеве новый сервис Shuttle, который будет работать как "маршрутка"


фото: mercurynews
В мае 2019 компания Uber планирует запустить в Киеве пилотный проект Uber Shuttle - сервиса по бронированию места в микроавтобусе, который будет ехать по определенному маршруту

Об этом сообщили в пресс-службе Uber, передает " Интерфакс-Украина ".

Как отметили в Uber пользователи пилотного проекта смогут забронировать через приложение Uber место в микроавтобусе, который будет курсировать по одному из заранее определенных направлений.

В компании отметили, что основная цель пилотного проекта - использование технологии Uber для предложения украинским пользователям еще одного альтернативного способа передвижения по городу.

"Этот пилотный проект является частью стратегии Uber по расширению возможностей мобильности, доступных на платформе", - подчеркивают в Uber.

В компании отметили, что Украина - очень важная для Uber, и компания будет продолжать инвестировать в страну, продвигая на украинском рынке новые продукты.

  • Команда Uber в Украине в своем блоге обратился к киевлянам с просьбой рассказать, какие маршруты, по их мнению, могут стать самыми популярными в городе.
  • Напомним, Uber Shuttle - третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине за последние полгода.
  • Недавно Uber запустил в Киеве сервис электрокаров UberGREEN .
  • А перед тем после сервис доставки еды Uber Eats.
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