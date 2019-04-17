Uber запускает в Киеве новый сервис Shuttle, который будет работать как "маршрутка"

17 апреля, 2019, 14:53

В мае 2019 компания Uber планирует запустить в Киеве пилотный проект Uber Shuttle - сервиса по бронированию места в микроавтобусе, который будет ехать по определенному маршруту

Об этом сообщили в пресс-службе Uber, передает " Интерфакс-Украина ".

Как отметили в Uber пользователи пилотного проекта смогут забронировать через приложение Uber место в микроавтобусе, который будет курсировать по одному из заранее определенных направлений.

В компании отметили, что основная цель пилотного проекта - использование технологии Uber для предложения украинским пользователям еще одного альтернативного способа передвижения по городу.

"Этот пилотный проект является частью стратегии Uber по расширению возможностей мобильности, доступных на платформе", - подчеркивают в Uber.

В компании отметили, что Украина - очень важная для Uber, и компания будет продолжать инвестировать в страну, продвигая на украинском рынке новые продукты.