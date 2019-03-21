Uber запускает в Киеве сервис электрокаров UberGREEN

21 марта, 2019, 15:04

Сейчас UberGREEN насчитывает 200 электрокаров

Об этом сообщил генеральный менеджер Uber в Украине Георгий Соколянский, передает Интерфакс-Украина .

"Мы начинаем с 200 машин, полностью электрических, а не гибридных. И конечно, это только начало. Ожидаем, что до конца апреля 10 тыс. киевлян воспользуются UberGREEN", - рассказал Соколянский.

В сервисе UberGREEN в Киеве преимущественно будут доступны такие автомобили, как Nissan Leaf, Renault Zoe, Hyundai Ioniq, Tesla S, BMW i3, Chevrolet Volt, Chevrolet Bolt.

Стоимость услуги - такая же, как и в Uber SELECT: базовый тариф 30 грн, 1,3 грн / мин, 4,6 грн / км. Минимальный тариф в Киеве составляет 55 грн.

Как отметили в компании, Киев стал вторым после Бухареста городом в Центральной и Восточной Европе, где запущен UberGREEN, и одним из немногих в Европе, где Uber предлагает вариант "зеленой мобильности".