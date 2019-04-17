У Трампа есть мирный план для Ближнего Востока, - советник

17 апреля, 2019, 20:59

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать свой план урегулирования палестино-израильского конфликта

Об этом заявил советник американского лидера Джаред Кушнер, сообщает Reuters.

План предусматривает компромиссы с обеих сторон, после формирования нового правительства Израиля и после окончания в начале июня священного мусульманского месяца Рамадан, говорится в сообщении.

"Мы все должны найти разумные компромиссы, которые сделают мир достижимым", - отметил советник президента.

По данным Reuters, Джаред Кушнер встречался с группой иностранных послов для обсуждения плана ближневосточного урегулирования, который разрабатывает администрация Трампа.