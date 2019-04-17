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У Трампа есть мирный план для Ближнего Востока, - советник

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать свой план урегулирования палестино-израильского конфликта

Об этом заявил советник американского лидера Джаред Кушнер, сообщает Reuters.

План предусматривает компромиссы с обеих сторон, после формирования нового правительства Израиля и после окончания в начале июня священного мусульманского месяца Рамадан, говорится в сообщении.

"Мы все должны найти разумные компромиссы, которые сделают мир достижимым", - отметил советник президента.

По данным Reuters, Джаред Кушнер встречался с группой иностранных послов для обсуждения плана ближневосточного урегулирования, который разрабатывает администрация Трампа.

  • Напомним, ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как рано утром 25 марта оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива.
  • Израильские военно-воздушные силы нанесли 2 апреля удар по сектору Газа после эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
  • Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию по сектору Газа.
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