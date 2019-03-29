Израиль готов провести масштабную операцию по сектору Газа, - Нетаньяху

"Все израильтяне должны знать, что если потребуется широкомасштабная кампания, мы начнем ее самым решительным и безопасным образом, после того, как исчерпаем все остальные возможности", - сказал Нетаньяху после посещения границы с сектором Газа и встречи с израильскими военными командирами.

В Газе организаторы объявили о планах провести массовый протест в субботу вдоль границы, чтобы отметить годовщину еженедельных демонстраций, на которых израильские войска, по данным медиков Газы, уже убили около 200 палестинцев.

Как сообщалось, ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как рано утром 25 марта оттуда была запущена ракета , которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива.

В результате этой атаки по меньшей мере семь человек пострадали.