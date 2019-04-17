США и Турция зашли в тупик по С-400, - WSJ

17 апреля, 2019, 13:52

Представители Турции и Соединенных Штатов Америки на переговорах в понедельник, 15 апреля, не смогли выйти из тупика в вопросе покупки Анкарой систем С-400 в Российской Федерации

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal , ссылаясь на заявления чиновников.

Так, 15 апреля, глава Минфина Турции Берат Албайрак встречался в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. Стороны, в том числе, обсуждали покупку С-400. Однако Вашингтон снова пригрозил Турции санкциями, а Анкара повторила, что соглашение завершено окончательно.

Стоит отметить, что ранее турецкие СМИ сообщали, что Албайрак признал подход американского лидера к покупке Анкарой С-400 разумным, а переговоры прошли в конструктивном и позитивном ключе. Сообщалось, что во время встречи была достигнута договоренность об увеличении объема двусторонней торговли до 75 млрд долларов в год.