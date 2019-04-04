США не будут спокойно наблюдать, как Турция покупает оружие в России, - Пенс

4 апреля, 2019, 13:31

Вице-президент США Майк Пенс предупредил Турцию о последствиях из-за приобретения Анкарой российского зенитного ракетного комплекса С-400

"Мы дали понять, что не будем сидеть сложа руки, пока союзники по НАТО закупают у наших противников оружие, что грозит сплочению Альянса", - сказал он на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет CNN .

Пенс подчеркнул, что приобретение Турцией С-400 представляет большую опасность для НАТО и прочности этого Альянса.

Он добавил, что Турция может столкнуться с последствиями своих действий.

Заявление Пенса стала ответом на слова министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу о том, что приобретение С-400 является "завершенным делом".

Напомним, что США официально объявили о прекращении поставок оборудования для истребителей F-35 в Турцию в связи с закупкой Анкарой российских ракетных комплексов С-400.