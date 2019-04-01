Турция пока не будет получать оборудование для F-35 от США - Reuters

1 апреля, 2019, 22:20

США приостановили поставки в Турцию оборудования, связанного с истребителем-бомбардировщиком F-35

Об этом сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией, передает Новое время.

По словам собеседников, в последние дни американские чиновники предупреждали турецких коллег об отмене дальнейших поставок оборудования, необходимого для подготовки к прибытию малозаметного F-35.

Источники заявили, что следующая партия технических средств обучения и все последующие поставки оборудования, относящегося к F-35, были отменены.