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Турция пока не будет получать оборудование для F-35 от США - Reuters

США приостановили поставки в Турцию оборудования, связанного с истребителем-бомбардировщиком F-35

Об этом сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией, передает Новое время.

По словам собеседников, в последние дни американские чиновники предупреждали турецких коллег об отмене дальнейших поставок оборудования, необходимого для подготовки к прибытию малозаметного F-35.

Источники заявили, что следующая партия технических средств обучения и все последующие поставки оборудования, относящегося к F-35, были отменены.

  • Ранее сообщалось, что турецкая армия планирует взять на вооружение 100 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

 

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