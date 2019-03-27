РФ перебросила в Венесуэлу российских специалистов кибервойск, - Reuters
27 марта, 2019, 11:13
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
В Вашингтоне считают, что в их задачи входит поддержка лояльных режиму Николаса Мадуро сил в слежке и охране правительственной киберинфраструктуры.
Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва в декабре заявили, что начнут обсуждение совместных усилий для повышения обороноспособности латиноамериканской страны.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не потерпят вмешательства иностранных военных в Венесуэле.
- В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законная". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
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