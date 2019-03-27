РФ перебросила в Венесуэлу российских специалистов кибервойск, - Reuters

27 марта, 2019, 11:13

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

В Вашингтоне считают, что в их задачи входит поддержка лояльных режиму Николаса Мадуро сил в слежке и охране правительственной киберинфраструктуры.

Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва в декабре заявили, что начнут обсуждение совместных усилий для повышения обороноспособности латиноамериканской страны.