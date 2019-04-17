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"Барселона" вышла в полуфинал Лиги чемпионов после трехлетнего перерыва


фото: REUTERS
Испанская "Барселона" вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за последние три сезона

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Автор дубля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" Лионель Месси рассказал об успехе, который покорился "Барселоне".

"В эпизоде с первым голом повезло, что удар получился сильным. В моменте со вторым голом мне повезло чуть больше, но важно то, что мы достигли цели - выйти в полуфинал турнира впервые за три года. Мы сделали еще один шаг вперед. Первые минуты матча? Без сомнения, мы должны обратить на это внимание, потому что мы не можем играть так в Лиге чемпионов. мы обсуждали это, у нас был опыт матча с "Ромой". в этом турнире достаточно 5-10 плохих минут, которые могут все осложнить или даже оставить вас за бортом. В полуфинале нас ждет сложный соперник, будь то "Ливерпуль ь "или" Порту ", - сказал Месси.

  • Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в следующий раунд.

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