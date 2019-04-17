Лига чемпионов: определились первые полуфиналисты

17 апреля, 2019, 07:00

16 апреля определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали испанская "Барселона" и нидерландский "Аякс".

В полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" встретится с победителем матча между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем".

"Аякс" в 1/2 финала сыграет с сильнейшим в споре между английскими "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".