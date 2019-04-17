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Лига чемпионов: определились первые полуфиналисты


фото: uefa
16 апреля определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали испанская "Барселона" и нидерландский "Аякс".

В полуфинале Лиги чемпионов "Барселона" встретится с победителем матча между португальским "Порту" и английским "Ливерпулем".

"Аякс" в 1/2 финала сыграет с сильнейшим в споре между английскими "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".

 

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