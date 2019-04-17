Поражение Эрдогана: оппозиционного кандидата объявили мэром Стамбула

Об этом сообщает Daily Sabah.

Имамоглу выдан официальный мандат на пост главы муниципалитета, несмотря на апелляцию президентской Партии справедливости и развития об отмене результатов голосования и повторных выборов в Стамбуле.

По итогам муниципальных выборов 31 марта кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу на 27 тыс. голосов опередил выдвиженца от партии власти экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма. В связи с этим правящая партия подала апелляции в ЦИК.