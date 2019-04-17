Поражение Эрдогана: оппозиционного кандидата объявили мэром Стамбула
17 апреля, 2019, 18:26
В среду, 17 апреля, вышестоящий избирательный совет Турции официально объявил мэром Стамбула оппозиционного кандидата Экрема Имамоглу
Об этом сообщает Daily Sabah.
Имамоглу выдан официальный мандат на пост главы муниципалитета, несмотря на апелляцию президентской Партии справедливости и развития об отмене результатов голосования и повторных выборов в Стамбуле.
По итогам муниципальных выборов 31 марта кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу на 27 тыс. голосов опередил выдвиженца от партии власти экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма. В связи с этим правящая партия подала апелляции в ЦИК.
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