Партия Эрдогана проигрывает выборы во всех крупнейших городах Турции

1 апреля, 2019, 11:15

Ключевая оппозиционная партия Турции CHP по итогам местных выборов уверенно побеждает партию власти на местных выборах в столице страны Анкаре, городах-миллионниках Измир, Анталья и Адана

В крупнейшем городе страны Стамбуле идет очень напряженная борьба, однако в последний момент оппозиционный кандидат получает незначительное преимущество.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на данные Центризбиркома Турции.

Местные выборы в Турции проходили в воскресенье, 31 марта. Главной интригой было то, сможет ли правящая AKP (Партия справедливости и развития, возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом) и союзная ей Партия сохранить власть в Анкаре и Стамбуле, которые на протяжении последних 20 лет возглавляли мэры от этой партии, а также в других наиболее городах страны.

После подсчета 99% голосов в Анкаре лидером выборов является оппозиционный кандидат Mansur Yavaş, выдвинутый партией CHP (в переводе - Народная республиканская партия), сейчас он получает 50.62% голосов. Его преимущество растет уже длительное время; скорее всего именно он возглавит мэрию турецкой столицы. Кандидат от власти отстает на 3,5%, он 47.20% поддержки.

Во втором по размерам и наиболее прозападному городе Измир кандидат от CHP Мустафа Сойер набрал 58,02% голосов, выиграв у провластного кандадата Нихата Зайбекчи (38,47%). В Анталии кандидат от партии власти Мендерес Тюрель получил 46,57%, уступив оппозиционеру от CHP Мухиттину Бёчеку (50,72%). В Адане - крупнейшем городе юго-востока страны кандидат от CHP Зейдан Каралар получает 53,11%, в то время, как его оппонент от националистов (союзников Эрдогана) получил 42,95%.

В крупнейшем городе Турции Стамбуле тем развернулось очень напряженная борьба между провластным кандидатом, экс-премьером Бинали Йилдиримом с АКР и Экрем Имамоглу с СНС. По официальным данным, после подсчета 98% протоколов первый имеет 48.71% голосов, второй - 48.65%, причем процент оппозиционера последнее время рос.

На фоне таких близких результатов оба кандидата уже публично объявили о своей победе. Примечательно, что после заявления Йилдирима о его победе ЦИК прекратил обнародовать данные о подсчете голосов. В то же время, по данным Turkish Minute , после этого оппозиционный кандидат опередил представителя власти, причем разрыв составил всего несколько голосов.

Так, утверждается, что после подсчета 99.69% бюллетеней Опозиционное кандидат должен 4.140.186 голосов, провластный: 4.139.971 голосов.