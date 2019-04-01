У Эрдогана собираются обжаловать результаты выборов мэра Стамбула
Об этом сообщает Daily Sabah.
"Некоторые избирательные бюллетени с голосами за Бинали Йылдырыма были неверно посчитаны в пользу кандидата СНС Имамоглу. Существуют серьезные нарушения, которые могут изменить результаты выборов, и партия AKP готова доказать их все", - сообщил он.
По словам Шеноджака, доказанные факты нарушений могут существенно изменить результаты выборов.
В целом по Турции на местных выборах в воскресенье победила AKP, кандидаты от которой получили 44,32% голосов по итогам обработки 99,81% бюллетеней.
В то же время, руководящая партия проиграла выборы во всех крупнейших городах - Анкаре, Измире, Анталии и Адане. Жесткая борьба идет за кресло мэра Стамбула, где кандидат оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу пока опережает своего соперника с правящей партии Бинали Йылдырыма более чем на 24 тысячи голосов.
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