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Гуайдо обвиняет Мадуро в геноциде

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо
фото: REUTERS
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в геноциде собственного народа

Об этом Гуайдо заявил во время прибытия в страну самолета с гуманитарной помощью от Красного креста, передает телеканала TVV .

"Прибытие гуманитарной помощи означает существование гуманитарного кризиса. Следовательно, режим признает наличие кризиса. Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого семь миллионов венесуэльцев погибли", - заявил Гуайдо.

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