Гуайдо обвиняет Мадуро в геноциде

17 апреля, 2019, 10:44

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил администрацию президента Николаса Мадуро в геноциде собственного народа

Об этом Гуайдо заявил во время прибытия в страну самолета с гуманитарной помощью от Красного креста, передает телеканала TVV .

"Прибытие гуманитарной помощи означает существование гуманитарного кризиса. Следовательно, режим признает наличие кризиса. Они признаются, что спровоцировали геноцид, в результате которого семь миллионов венесуэльцев погибли", - заявил Гуайдо.