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Дикие танцы: появилось видео из раздевалки "Аякса" после победы над "Ювентусом"


фото: REUTERS
Футболисты "Аякса" не сдерживали эмоций в раздевалке после победы над "Ювентусом" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Видео опубликовано на странице BT Sport в twitter.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" одержал выездную победу над "Ювентусом" (2: 1) и пробился в следующий раунд.

После игры в раздевалке футболисты устроили безумные танцы. Игроки кричали, прыгали, обливались шампанским, а Тадич потанцевал с корзиной для грязного белья.

В 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". Поединки состоятся 30 апреля и 7 мая.

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