Дикие танцы: появилось видео из раздевалки "Аякса" после победы над "Ювентусом"
17 апреля, 2019, 13:45
Футболисты "Аякса" не сдерживали эмоций в раздевалке после победы над "Ювентусом" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов
Видео опубликовано на странице BT Sport в twitter.
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" одержал выездную победу над "Ювентусом" (2: 1) и пробился в следующий раунд.
После игры в раздевалке футболисты устроили безумные танцы. Игроки кричали, прыгали, обливались шампанским, а Тадич потанцевал с корзиной для грязного белья.
В 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". Поединки состоятся 30 апреля и 7 мая.
Ajax's dressing room after their victory over Juventus.- BT Sport (@btsport) 17 апреля 2019 г.
What a young side they've got at the moment! pic.twitter.com/I9a0AxSKC8
- Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд .
- "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".
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