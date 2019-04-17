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Донецкий футбольный клуб уволил главного тренера


фото: olimpik.com.ua
Главный тренер донецкого "Олимпика" Вячеслав Шевчук покинул свой пост

Об этом президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал Sport Arena .

"Вчера так решили после разговора с Шевчуком. Он честный парень. Сказал, что с результатом не получается, поэтому хочет завершить работу в команде. В итоге приняли обоюдное решение. Я готов был продолжить с ним сотрудничество, он развивал команду, но с результатом, к сожалению, не получалось. Мы катимся таким образом в первую лигу. Надеюсь, этот сотрясение поможет команде, чтобы выйти из этого положения ", - заявил Гельзин.

Исполняющим обязанности главного тренера Олимпика назначен Игорь Климовский. Ранее он работал с дублем донецкой команды.

Шевчук работал с донецкой командой с октября прошлого года, заменив Романа Санжара. Под руководством Шевчука "Олимпик" пробился в топ-6 по итогам первой части сезона. Сейчас команда находится на 10-м месте турнирной таблицы УПЛ.

  • Напомним, в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" победила "Олимпик" , а "Арсенал" выиграл у "Черноморца".
  • Донецкий "Олимпик" может переехать из столицы Украины в провинциальный город из-за отсутствия поддержки фанатов.
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