Донецкий футбольный клуб уволил главного тренера

17 апреля, 2019, 11:21

Главный тренер донецкого "Олимпика" Вячеслав Шевчук покинул свой пост

Об этом президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал Sport Arena .

"Вчера так решили после разговора с Шевчуком. Он честный парень. Сказал, что с результатом не получается, поэтому хочет завершить работу в команде. В итоге приняли обоюдное решение. Я готов был продолжить с ним сотрудничество, он развивал команду, но с результатом, к сожалению, не получалось. Мы катимся таким образом в первую лигу. Надеюсь, этот сотрясение поможет команде, чтобы выйти из этого положения ", - заявил Гельзин.

Исполняющим обязанности главного тренера Олимпика назначен Игорь Климовский. Ранее он работал с дублем донецкой команды.

Шевчук работал с донецкой командой с октября прошлого года, заменив Романа Санжара. Под руководством Шевчука "Олимпик" пробился в топ-6 по итогам первой части сезона. Сейчас команда находится на 10-м месте турнирной таблицы УПЛ.