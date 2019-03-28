Донецкий клуб хочет покинуть Киев из-за болельщиков

28 марта, 2019, 12:37

Донецкий "Олимпик" может переехать из столицы Украины в провинциальный город из-за отсутствия поддержки фанатов

Об этом сообщает Football.ua .

Главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук считает, что клубу стоит переехать из Киева в меньший город.

"Я за то, чтобы мы играли в маленьком, провинциальном городке. Уверен, что тогда нас приходил бы полный стадион. Мы привлекали бы болельщиков, показывая хорошую игру. Сейчас мы играем в Киеве, на хороших стадионах, но у нас нет поддержки. когда нет болельщиков, нет атмосферы, нет давления на футболистов, то игра перерастает в товарищескую", - сказал Шевчук.

Ранее сообщалось, что дончане могут изменить место базирования на Белую Церковь или Борисполь.