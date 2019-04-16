В Италии задержали вооруженных ультрас "Аякса"
16 апреля, 2019, 09:12
Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Аякс" итальянская полиция задержала 54 болельщика гостей
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным итальянского журналиста, фанаты оказались вооружены. В результате обысков у задержанных нашли оружие, петарды и дымовые шашки. Это станет причиной того, чтобы выдворить их из страны.
- Напомним, в другом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" сыграет с "Манчестер Юнайтед" .
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