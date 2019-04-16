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В Италии задержали вооруженных ультрас "Аякса"


фото: Reuters
Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Аякс" итальянская полиция задержала 54 болельщика гостей

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным итальянского журналиста, фанаты оказались вооружены. В результате обысков у задержанных нашли оружие, петарды и дымовые шашки. Это станет причиной того, чтобы выдворить их из страны.

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