"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов
16 апреля, 2019, 08:01
Сегодня состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
1/4 финала. Ответный матч
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
16 апреля, Барселона, Стадион "Камп Ноу"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Первый матч - 1: 0
- Читайте таже: Лига чемпионов: результаты всех матчей 1/4 финала
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-