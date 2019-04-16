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"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов


фото: Reuters
Сегодня состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

1/4 финала. Ответный матч

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

16 апреля, Барселона, Стадион "Камп Ноу"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Первый матч - 1: 0

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