"Ювентус" - "Аякс": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов
16 апреля, 2019, 08:46
Сегодня состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Аякс"
Об этом сообщает Еспресо. TV.
1/4 финала. Ответный матч
"Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
16 апреля, Турин. "Ювентус Стэдиум"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
Первый матч - 1: 1
Last session! #UCL #juvaja pic.twitter.com/woC3P3bygD- AFC Ajax (@AFCAjax) 15 апреля 2019 г.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-