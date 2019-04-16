//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Зеленского подтвердили соглашение с Порошенко о проведении дебатов

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание соглашения со штабом действующего президента Петра Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

У Зеленского указывают не нелогичность некоторых действий оппонентов и ждут ответа на предложение о квотах сторонников участников дебатов, которые смогут на них присутствовать.

"Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не отрицали по поводу 19.00. Единственное, что там начинают происходить не совсем понятные для нас вещи. Потому что было определено, где стоит сцена, начали ее монтировать. Наши коллеги поехали вернулись и начали монтировать сцену с другой стороны. Зачем они это делают - непонятно. Будем надеяться, что это просто какое-то позиционирование, не связанное с желанием не участвовать в дебатах", - сказал спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумкова.

По его словам, остается пока открытым вопрос и о представительстве сторонников обоих участников второго тура выборов президента.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать