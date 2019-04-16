У Зеленского подтвердили соглашение с Порошенко о проведении дебатов

16 апреля, 2019, 21:14

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание соглашения со штабом действующего президента Петра Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

У Зеленского указывают не нелогичность некоторых действий оппонентов и ждут ответа на предложение о квотах сторонников участников дебатов, которые смогут на них присутствовать.

"Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не отрицали по поводу 19.00. Единственное, что там начинают происходить не совсем понятные для нас вещи. Потому что было определено, где стоит сцена, начали ее монтировать. Наши коллеги поехали вернулись и начали монтировать сцену с другой стороны. Зачем они это делают - непонятно. Будем надеяться, что это просто какое-то позиционирование, не связанное с желанием не участвовать в дебатах", - сказал спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумкова.

По его словам, остается пока открытым вопрос и о представительстве сторонников обоих участников второго тура выборов президента.