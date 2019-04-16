Трамп может объявить об усилении военного присутствия в Польше

16 апреля, 2019, 11:11

США хотят ускорить переговоры с Польшей по урегулированию последних вопросов по поводу расширения американского присутствия в европейской стране

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на польские и американские источники.

По данным издания, президент США Дональд Трамп может пригласить польского президента Анджея Дуду в Белый дом в середине июня, хотя планировалось, что Дуда посетит Западное побережье США с экономическим визитом.

"Если оба лидера достигнут предварительной договоренности, препятствие для объявления Трампом американской военной инициативы в Варшаве к 80-летию начала Второй мировой войны исчезнет", - отметили собеседники.

В канцелярии президента Польши лишь отметили, что приглашение для Трампа посетить Варшаву 1 сентября остается актуальным.

12 февраля издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщило , что США пообещали Варшаве укрепить польскую армию в обмен на поддержку американской политики на Ближнем Востоке и в отношении Китая.

В 2018 году президент Польши Анджей Дуда во время переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

Трамп позже заявил , что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.