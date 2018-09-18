Трамп планирует создать в Польше военную базу США

18 сентября, 2018, 23:11

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают просьбу Польши о постоянной дислокации американских войск

Об этом Трамп заявил перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме, передает Reuters.

"Польша хочет внести очень большой вклад в отношения с США и иметь военное присутствие, и, конечно же, это мы обсудим", - сказал он.

Согласно предложению Министерства обороны Польши, обнародованному польскими СМИ, Варшава может выделить до $2 млрд на строительство постоянной военной базы США.

Источник в правительстве Польши подтвердил, что такое предложение было сделано.

"Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что в Польше очень нравится эта идея (про военные базы, — ред.), и это то, что мы рассматриваем", - добавил Трамп.