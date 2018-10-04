Белый дом принял решение о военной базе США в Польше, - Дуда

"Те, кто разбирается в американской внутренней политике, говорят: если ведутся настолько предметные разговоры и Белый дом очень серьезно интересуется этой темой, это означает, что, на самом деле, решение уже принято, остаются только технические вопросы", - сказал он.

Польский лидер отметил, что в вопросе создания американской базы в Польше нужно различать два аспекта: принятие официального решения и фактическое создание базы. Президент говорит, что создание инфраструктуры для базы продлится более года.

Он убежден, что строительство в стране американской базы повысит безопасность и будет служить сдерживающим фактором для России.

"Я не помню, чтобы Россия когда-нибудь решилась атаковать страну, в которой есть американские военные", - подчеркнул Дуда.

Вместе с тем, это не освобождает Польшу от ответственности относительно усиления собственной армии, считает президент.

Во время недавней совместной пресс-конференции с Дудой в Вашингтоне президент США Дональд Трамп одобрил решение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Дуда отметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Ныне на территории Польши дислоцируются билько 3,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.

В частности в рамках упрочненной передовой присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP) вблизи города Ожиш (северо-восток Польши) размещаются несколько сотен американских военнослужащих в составе батальонной боевой группы.

В нескольких гарнизонах (Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславець) на западе Польши в рамках инициативы укрепления Европейского региона (European Reassurance Initiative - ERI) дислоцируются подразделения боевой группы бронетанковой бригады США. Они имеют в своем распоряжении 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, в частности 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Дополнительно в Польши размещен также воздушный компонент из состава бригады боевой авиации, а в населенном пункте Редзікув на севере страны строится американская база - элемент системы ПРО системы Aegis Ashore.

В марте 2018 года Варшава договорилась о приобретении у США противоракетных комплексов Patriot. Сумма соглашения составила почти $5 млрд.