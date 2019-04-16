Телеканал Швейцарии заинтересовался встречами Зеленского с Коломойским

16 апреля, 2019, 11:48

Швейцарский общественный телеканал SRF заинтересовался регулярными поездками актера Владимира Зеленского в Женеву в 2018 году, где проживал украинский олигарх Игорь Коломойский

Об этом сообщают в своем сюжете швейцарские журналисты, передает "Укринформ" .

Журналисты пишут, что на фоне спекуляций о зависимости Зеленского от Коломойского нынешнему кандидату в президенты Украины стоило бы озаботиться вопросами своей репутации.

"Украинские журналисты тщетно пытались получить от Зеленского ответ на вопрос о цели его поездок в Женеву. По телефону олигарх Коломойский ответил им, что в последний раз Зеленский летал к нему в Женеву в феврале 2018 году с случаю его дня рождения", - отмечает канал.

Журналисты сообщили, что анализ полетных данных говорит о другом. Согласно им, в последний раз Зеленский посещал Женеву летом 2018 года. После того, как осенью того же года олигарх переехал в Тель-Авив, Зеленский уже регулярно летал в Израиль.

"И если кандидат Зеленский действительно серьезно относится к своим обещаниям о новом начале, то ему следовало бы качественно повысить степень прозрачности в отношениях с общественностью", - отмечает SRF.

Телеканал ссылается на расследование украинских журналистов и сообщает, что Зеленский 11 раз за последние два года летал из Киева в Женеву, в то время как там проживал олигарх Игорь Коломойский.

Они предполагают, что эти полеты в Женеву преследовали одну главную цель - проведение консультаций с Коломойским. В подтверждение этой теории указывается, что Зеленского в его поездках в Швейцарию сопровождали юристы и деловые партнеры олигарха.

Телеканал отмечает, что с тех пор Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины, вокруг него бушуют слухи о его близости с Коломойским.

"Основанием для утверждений о том, что за Зеленским может стоять Коломойский, для многих является тот факт, что последний настроен враждебно по отношению к нынешнему президенту", - отмечает телеканал.

Журналисты напомнили, что Порошенко в 2015 году снял Коломойского с должности губернатора Днепропетровской области. И с тех пор Коломойский считается открытым врагом президента Порошенко, который в ходе предвыборной борьбы называл Зеленского "марионеткой олигарха". Впрочем сам Зеленский решительно отвергает такого рода обвинения.

Швейцарские журналисты также указывают на "непрозрачные гешефты" (с нем. - подарок, - ред.), которые имел олигарх Коломойский.

В частности, напоминается о необходимости национализации в 2016 году банка "ПриватБанк", который принадлежал олигарху и который имел миллиарда дыру в финансовой отчетности. Сейчас по Коломойского заведено дело в США, где его подозревают в отмывании денег.

"Непрозрачная деловая активность Коломойского не очень сочетается с образом" чистой "человека, которой Зеленский хочет выглядеть в глазах других. Ведь во время избирательной кампании он обещал" новое начало ", в том числе и в сфере борьбы с коррупцией", - отмечает SRF.