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Юрист Коломойского присматривает за Зеленским и ходит в НАБУ, - Bihus.Info

Доверенный юрист Коломойского Андрей Богдан участвует в работе штаба Владимира Зеленского. И от имени штаба кандидата он встречался с руководством НАБУ

Об этом заявили журналисты проекта Bihus.Info.

По данным расследователей, 3 апреля Богдан от имени предвыборного штаба Зеленского встречался с главой НАБУ Артемом Сытником. По информации пресс-секретаря НАБУ, Сытник и Богдан встречались, чтобы обсудить антикоррупционную стратегию кандидата Зеленского.

Журналисты отметили, что Зеленский пока не входит в круг интересов НАБУ, но при этом Бюро расследует три больших дела, имеющих непосредственное отношение к Коломойскому - по Нафтогазу, ПриватБанку и МАУ.

Журналисты-расследователи считают, что Богдан "следит" за Зеленским от имени Коломойского. Богдан регулярно (практически каждую неделю) летал вероятно на встречи с Коломойским - в Женеву и Тель-Авив. Журналисты отметили, что в декабре 2018 года в Тель-Авив вместе с Богданом летал и Зеленский с командой 95-го квартала. Они пробыли в Израиле четыре дня, а после их возвращения в Украину стартовала кампания Зеленского в качестве кандидата в президенты.

Кроме того, расследователи заявляют, что нашли непубличный штаб Зеленского. Политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что Богдан "иногда заходит в штаб как старый товарищ Зеленского". Зеленский ушел от ответов на вопросы, связанные с Богданом.

Напомним, что в 2014 году Богдан стал внештатным советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Богдан был одним из адвокатов Геннадия Корбана после того, как 31 октября 2015 года он был задержан.

 

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