Суд продолжит рассмотрение дела о возвращении ПриватБанка Коломойскому в мае
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
Напомним, истцы Игорь Коломойский и контролируемая им компания Triantal Investments Ltd расширили перечень своих исковых требований, добавив к нему возврат акций ПриватБанка, принадлежавшие им до национализации.
Также суд отклонил ходатайство Министерства финансов Украины, которое просило суд оставить иск Коломойского без рассмотрения, поскольку, по мнению представителей Минфина, истцы не предоставили в суд никаких доказательств того, что банк прежде принадлежал им.
- Напомним, сегодня также стало известно о переносе рассмотрения еще одного дела о национализации ПриватБанка . В ней государство пытается обжаловать решения судов в пользу Коломойского о том, что проверка, по итогам которой и решили национализировать ПриватБанк, была незаконной.Шестой апелляционный админсуд продолжит рассматривать апелляцию НБУ 22 апреля.
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18 декабря 2016 Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155 400 000 000 грн.
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Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка .
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8 апреля Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию в размере $ 2 млрд за национализацию ПриватБанка , который ему ранее принадлежал.
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