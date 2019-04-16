Суд продолжит рассмотрение дела о возвращении ПриватБанка Коломойскому в мае

16 апреля, 2019, 12:53

Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 7 мая по иску украинского олигарха Игоря Коломойского к правительству и НБУ о признании незаконной национализации ПриватБанка и возвращения его акций Коломойскому

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Напомним, истцы Игорь Коломойский и контролируемая им компания Triantal Investments Ltd расширили перечень своих исковых требований, добавив к нему возврат акций ПриватБанка, принадлежавшие им до национализации.

Также суд отклонил ходатайство Министерства финансов Украины, которое просило суд оставить иск Коломойского без рассмотрения, поскольку, по мнению представителей Минфина, истцы не предоставили в суд никаких доказательств того, что банк прежде принадлежал им.