"Я обращался не к команде, а к человеку, который хочет быть президентом", - Джемилев об ответе штаба Зеленского

16 апреля, 2019, 07:37

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал ответ от штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского по оккупированному Крыму, заявив, что обращался "лично к Зеленскому"

Об этом Джемилев сказал в эфире 5 канала .

"Во-первых, я обращался не к штабу, а к человеку, который собирается быть президентом. И это не только мое личное обращение, это скомпонованное обращения моих соотечественников, которые сейчас на оккупированных территориях", - отметил Джемилев.

Он напомнил, что в обращении было пять вопросов, которые касались не только Крыма.

"Но и о том, что вы хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ. Но поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина? Не предполагает ли это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области? Это не ответ Зеленского, потому что команда - это такое дело, завтра он может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал ". Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского", - сказал Джемилев.