"Я обращался не к команде, а к человеку, который хочет быть президентом", - Джемилев об ответе штаба Зеленского
Об этом Джемилев сказал в эфире 5 канала .
"Во-первых, я обращался не к штабу, а к человеку, который собирается быть президентом. И это не только мое личное обращение, это скомпонованное обращения моих соотечественников, которые сейчас на оккупированных территориях", - отметил Джемилев.
Он напомнил, что в обращении было пять вопросов, которые касались не только Крыма.
"Но и о том, что вы хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ. Но поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина? Не предполагает ли это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области? Это не ответ Зеленского, потому что команда - это такое дело, завтра он может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал ". Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского", - сказал Джемилев.
- Напомним, 15 апреля лидер крымскотатарского народа, народный депутат от "МЧП" Мустафа Джемилев записал видеообращение к кандидату в президенты Владимире Зеленскому и поставил ему 5 вопросов, по Крыму, Донбассу и Путину.
- Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России, заявили в пресс-службе Зеленского в ответ на обращение Джемилева.
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