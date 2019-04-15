"Уступки ради мира?": Джемилев поставил Зеленскому 5 вопросов о Крыме и Путине

15 апреля, 2019, 15:34

Лидер крымскотатарского народа, депутат парламента от "МЧП" Мустафа Джемилев записал видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает телеканал ATR .

"За время предвыборной кампании мы не услышали от вас и многих других кандидатов в президенты ряда острых для крымскотатарского народа и других жителей Крыма вопросов", - сказал господин Джемилев Зеленскому.

Он также сказал, что в программе кандидата в президенты Владимира Зеленского, размещенной на сайте ЦИК, нет упоминаний о Крыме. Представитель его штаба Дмитрий Разумков заявлял, что возвращение Крыма и неподконтрольных частей Донбасса должно состояться на условиях Украины.

В ночь выборов господин Зеленский сказал журналистам, что встретится с Путиным после возвращения украинских территорий и спросит: "Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации в Крыму и на Донбассе?"

"Считаете ли вы, как утверждает российская сторона, Крым стал частью Российской Федерации в результате свободного демократического волеизъявления жителей Крыма, или все же вы считаете его оккупированной территорией, которую нужно вернуть в состав Украины?" - сказал Джемилев.

Кроме того, Мустафа Джемилев сказал, что господин Зеленский "обещал приложить все усилия, чтобы наладить дружеские отношения с Россией и установление мира".

"Хотел бы знать, какие уступки вы имеете в виду, чтобы установить так называемый мир с Российской Федерацией?" - спросил он.

Лидеру крымских татар также интересно, включаются ли такие шаги, как, например, "признание законности аннексии Крыма, признание так называемых республик Донецка и Луганска, пусть даже в составе Украины".

Господин Джемилев также спросил шоумена ли он на встречу с Путиным, если тот предложит провести эту встречу на территории аннексированного Крыма.

Еще депутат поинтересовался, готов ли господин Зеленский снять блокаду с Крыма (запрет на поставки воды, продовольствия и электроэнергии) для хороших отношений с Россией и какое отношение Владимира Зеленского к идее изменения формата автономии Крыма.

"Какова ваша позиция по изменению статуса Автономной Республики Крым, Крымской автономии - то есть, переформатирование ее на национально-территориальную автономию, которая была ликвидирована советским режимом после геноцида крымскотатарского народа?" - спросил он.

По словам Джемилева, проект соответствующих изменений уже разработан, и нардеп желает знать, поддержит ли его Владимир Зеленский и внесет ли законопроект на рассмотрение в парламент.